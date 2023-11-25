Бывший премьер-министр России объявлен иностранным агентом

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов* включен в список иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным министерства, бывший чиновник «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Также отмечается, что политик выступал против специальной военной операции на Украине. Сейчас новоиспеченный иноагент проживает за пределамми России.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 24.11.2023

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