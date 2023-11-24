Обязательные занятия по региональной истории введут в школах

В российских школах введут обязательные занятия по региональной истории. Обновление программы анонсировал помощник президента Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

- Есть единый предмет история, в рамках которого изучается история России, всеобщая история. Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла,

- заявил он 24 ноября.

Когда именно в школьной программе появятся новые уроки, он не уточнил, но сказал, что это произойдет «в ближайшее время». // фото: «Петрозаводск говорит»