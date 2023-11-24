24 ноября 2023, 16:46
Шестиметровые волны обрушатся на черноморское побережье России
В Краснодарском крае ожидают серьезный шторм
На черноморское побережье России надвигается непогода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Туапсинского района Краснодарского края.
Так, по прогнозу синоптиков, 26-27 ноября в порту Туапсе ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать шести метров. Также ожидается сильный тягун (явление, при котором купальщика может утянуть в море).
По всему Краснодарскому краю действует штормовое предупреждение. Грядут ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках до опасных значений. // Фото: unsplash.com / John Towner