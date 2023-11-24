Шестиметровые волны обрушатся на черноморское побережье России

На черноморское побережье России надвигается непогода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Туапсинского района Краснодарского края.

Так, по прогнозу синоптиков, 26-27 ноября в порту Туапсе ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать шести метров. Также ожидается сильный тягун (явление, при котором купальщика может утянуть в море).

По всему Краснодарскому краю действует штормовое предупреждение. Грядут ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках до опасных значений. // Фото: unsplash.com / John Towner