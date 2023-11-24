Россиян предупредили о неожиданной опасности колбасы

Уролог Марк Гадзиян рассказал о неожиданной опасности, которую несет для здоровья употребление обработанного мяса. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил врач, исследования говорят о том, что употребление всего 25 граммов обработанного мяса в день повышает риск развития деменции на 44 процента.

«Следовательно, сэндвичи с беконом, колбасой и салями теперь уже не кажутся специалистам таким уж безобидным завтраком. Мясо и раньше связывали с повышенным риском старения, но предыдущие исследования не могли определить, какие виды этого продукта наиболее опасны»,

- заключил доктор.

Уролог при этом подчеркнул, что необработанное или постное мясо - говядина, телятина, баранина - напротив, снижают риск деменции на 19 процентов. Достаточно съедать по 50 граммов такого продукта каждый день. // Фото: unsplash.com / Nrd