24 ноября 2023, 13:26
Матч сборной России внесут в Книгу рекордов страны
Игра российской национальной команды против Кубы получилась исторической
Матч сборной России по футболу против национальной команды Кубы будет внесен в Книгу рекордов страны. В этой игре голами отличилось максимальное количество футболистов, пишет «Спорт-Экспресс».
Встреча состоялась в Волгограде 20 ноября. Команда Валерия Карпина победила со счетом 8:0. Голами в составе нашей сборной отметились восемь разных игроков. Такого не было никогда в истории команды.
Напомним, сборная России отстранена от официальных матчей с февраля 2022 года. С тех пор наши футболисты вынуждены проводить лишь товарищеские игры. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin