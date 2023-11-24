Матч сборной России внесут в Книгу рекордов страны

Матч сборной России по футболу против национальной команды Кубы будет внесен в Книгу рекордов страны. В этой игре голами отличилось максимальное количество футболистов, пишет «Спорт-Экспресс».

Встреча состоялась в Волгограде 20 ноября. Команда Валерия Карпина победила со счетом 8:0. Голами в составе нашей сборной отметились восемь разных игроков. Такого не было никогда в истории команды.

Напомним, сборная России отстранена от официальных матчей с февраля 2022 года. С тех пор наши футболисты вынуждены проводить лишь товарищеские игры. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin