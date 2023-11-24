У ребенка случился инсульт на уроке в российском городе

В Оренбургской области у школьника случился инсульт на уроке. Об этом сообщает издание ural56.ru.

По информации источника, инцидент произошел в одной из школ Орска. Мальчику, возраст которого не называется, стало плохо прямо во время занятий. Ребенка доставили в больницу и сделали КТ. Выяснилось, что у юного пациента произошел инсульт.

Было принято решение о проведении операции, которая прошла успешно. После этого школьника отправили в Оренбург для дальнейшего лечения. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli