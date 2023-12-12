Умеренные снегопады обещают жителям Карелии в среду

Завтра, 13 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, на севере местами до -18°С, днем -4, -9°С, местами до -13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -12-14, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -9-13, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -3-8, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»