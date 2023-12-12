Сегодня в Карелии начнет теплеть

Сегодня, 12 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, на севере с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -6, -11°С, местами до -17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -16-18, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -13-14, переменная облачность, снег.

В Сортавале -8-10, переменная облачность, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»