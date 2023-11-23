Умеренные снегопады и метели ожидаются в пятницу в Карелии

Завтра, 24 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег, слабая метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов снег, днем небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -6, -11°С, ночью местами до -16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -9-12, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -11-15, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -6-11, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»