Снегопады и метели обрушатся сегодня на республику

Сегодня, 23 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. На большей части снег, по юго-западным районам утром и днем местами сильный. Местами метель, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, на юго-западе с порывами до сильного. Температура воздуха -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-9, пасмурно, снег.

В Сегеже -6-10, пасмурно, снег.

В Сортавале -2-5, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Andrey Bond