Снегопады и сильные морозы идут в Карелию

Снегопады и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Карелии. На смену «тихому» антициклону идет североатлантический циклон, сообщили в Гидрометцентре РК.

Высота снежного покрова 23-25 ноября увеличится на 5-10 сантиметров. Больше всего снега выпадет на юго-западе республики. Высота снега в северном Приладожье составит до 12-17 сантиметров.

Кроме того, с 24 ноября и до конца месяца в регионе ожидаются сильные морозы, температура опустится на 7-10 градусов ниже нормы. Днем будет -10, -1 градусов, ночью -18, -23 градуса. // фото: «Петрозаводск говорит»