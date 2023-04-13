13 апреля 2023, 12:32
Умер военком Кондопожского района Карелии
Военный комиссар Кондопожского района Андрей Прусаков скончался после продолжительной болезни
12 апреля, на 58 году жизни, после продолжительной болезни скончался военный комиссар Кондопожского района Андрей Прусаков. Об этом на своей странице в социальной сети в «ВКонтиакте» сообщил глава Кондопожского муниципального района Дмитрий Зацепин.
Прощание состоится 14 апреля с 11:00 до 12:00 в траурном зале Кондопожской ЦРБ. В полдень пройдет траурная панихида в Сквере воинской славы.
Глава района выразил родным и близким искренние соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни Андрея Анатольевича. // Фото: Дмитрий Зацепин.