Умер военком Кондопожского района Карелии

12 апреля, на 58 году жизни, после продолжительной болезни скончался военный комиссар Кондопожского района Андрей Прусаков. Об этом на своей странице в социальной сети в «ВКонтиакте» сообщил глава Кондопожского муниципального района Дмитрий Зацепин.



Прощание состоится 14 апреля с 11:00 до 12:00 в траурном зале Кондопожской ЦРБ. В полдень пройдет траурная панихида в Сквере воинской славы.



Глава района выразил родным и близким искренние соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни Андрея Анатольевича. // Фото: Дмитрий Зацепин.