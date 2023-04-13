Всероссийская конференция молодых ученых проходит в Петрозаводске

С 3 по 23 апреля в Петрозаводском государственном университете проходит 75-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучающихся и молодых ученых. Форум проводится ежегодно с 1948 года, в нем традиционно принимают участие студенты Петрозаводского государственного университета, других вузов Республики Карелия и Российской Федерации, а также зарубежных вузов-партнеров ПетрГУ.

Масштаб нынешней, юбилейной конференции впечатляет: 132 секции, 1696 авторов, 1864 доклада.

В институте педагогики и психологии проходит секция «Актуальные проблемы современного образования и векторы их решения». Здесь студенты представили 17 докладов.

К юбилею конференции в фойе актового зала главного корпуса (пр. Ленина, 33) работает выставка "Научная студенческая конференция ПетрГУ: 75 лет на пути содействия подготовки высококвалифицированных кадров Карелии". Ее организовали сотрудники научной библиотеки и музея истории ПетрГУ.

По материалам выставки можно ознакомиться с историей организации и проведения научной студенческой конференции, а также трудами видных ученых, пришедших в науку через участие в ней. // Фото: пресс-служба ПетрГУ.