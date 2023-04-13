«Движение первых» запустило акцию «Мы – граждане России!»

12 апреля Российское движение детей и молодежи объявило о старте Всероссийской акции «Мы – граждане России!». В этом году первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше 500 тысяч подростков во всех 89 регионах страны. Первыми, кто присоединился к акции, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Республика Дагестан, Москва и еще несколько областей и краев России.

Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 миллиона ребят,

- подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

Первые, кто был удостоен чести получить важнейший документ гражданина в таком формате, стали призеры за выдающиеся достижения в спорте и науке, а также активности в работе региональных отделений движения.

Также среди тех, кто сделал важный шаг во взрослую жизнь, – авторы лучших эссе на тему «Почему я люблю свою Родину» и дети участников специальной военной операции.

Эти же критерии станут основными и в дальнейшем при реализации программы, а каждый этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!» будет приурочен к знаковым датам России.

Всероссийскую акцию, призванную сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства, в первых регионах-участниках поддержали на самом высоком уровне.