Мэрия Петрозаводска обратила внимание на бесхозный ларек

Петрозаводчане обратились к администрации города с помощью поста в интернете: бесхозный ларек находится па адресу: Лососинское шоссе, 31а (микрорайон Древлянка). Самодельные навесы, не выдержавшие снеговой нагрузки, лежат на земле уже долгое время.

«Каждый день здесь проходят сотни людей. Острые углы металлического листа небезопасны для детей. Куда обратиться, чтобы привели в порядок данную территорию?».

Сотрудники администрации ответили, что необходимо связаться с профильным отделом для уточнения полной информации по этому вопросу. Об итогах рассмотрения обещают сообщить дополнительно в течение пяти рабочих дней.

Когда уберут этот бесхозный киоск (или отремонтируют и передадут новому арендатору), пока не уточняется. // Фото: паблик «Подслушано в ПТЗ».