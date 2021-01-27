Умер сыгравший в популярных российских сериалах актер

Актер Юрий Лахин, известный по ролям в популярных отечественных сериалах, умер в Москве. Ему было 68 лет. О смерти Лахина сообщает «Лента.ру» со ссылкой на драматурга Николая Коляду.

Причины ухода из жизни заслуженного артиста РСФСР не раскрываются. Сообщается, что в декабре Лахин переболел коронавирусом. Позже он был госпитализирован из-за осложнений, вызванных инфекцией. В больнице актер пробыл месяц, спасти его врачам не удалось.

Юрий Лахин сыграл в таких сериалах, как «Ликвидация», «Молодежка», «Громовы», «Вечный зов». Артист также появлялся в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Фото: кадр из сериала «Молодежка»