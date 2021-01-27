У депутата Госдумы изъяли 38 миллиардов рублей в виде активов
По требованию Генпрокуратуры Замоскворецкий суд Москвы изъял и обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнер ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%,
— цитирует решение пресс-секретарь суда.
В материалах дела указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Сам Сергей Сопчук, депутат Госдумы от Приморья, член «Единой России», пока никак не прокомментировал решение.
Издание "Коммерсант" считает, что суммарная стоимость изъятого составляет 38 миллиардов рублей.
Фото с сайта РИА Новости