Умер сбитый в Петрозаводске молодой велосипедист

Умер 27-летний велосипедист, попавший под колеса автомобиля на улице Мелентьевой. Об этом сообщает «МК в Карелии».

По данным издания, молодой мужчина скончался в воскресенье, 27 августа, в одной из больниц Петрозаводска. Полученные в аварии травмы оказались слишком серьезными, врачам не удалось спасти жизнь горожанина.

Напомним, трагический инцидент случился вечером 19 августа на пересечении улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта. 20-летний водитель автомобиля Mercedes Benz на большой скорости проехал перекресток на красный свет и сбил велосипедиста, который забыл спешиться. Момент ДТП попал на видео. // Фото: скриншот видео Sampo.ru