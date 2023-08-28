Парочка два дня гуляла на чужие деньги на севере Карелии

В Кемском районе осуждены мужчина и девушка. Они обвинялись в краже денег с чужого счета, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в мае этого года парочка нашла на улице в Кеми банковскую карту. В течение суток злоумышленники тратили чужие деньги в магазинах города, а потом отправились на электричке в поселок Лоухи и продолжили гулять там. В общей сложности со счета были украдены 8305 рублей.

Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы, женщине - 1 год 4 месяца лишения свободы. Оба срока - условные. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson