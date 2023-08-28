Напавший на репортера Al Jazeera мужчина раскаялся и извинился

Мужчина, которого вчера задержали в Петрозаволске за нападение на арабскую журналистку, признал свою вину. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России, передает «МВД Медиа». Портал опубликовал фрагмент видео допроса хулигана.

Он объяснил, что был сильно пьян в момент нападения на репортера, поэтому ничего не помнит.

- Полностью вину признаю, раскаиваюсь полностью, приношу извинения потерпевшей,

- сказал он.

Мужчина уверяет: он только потом узнал, что пострадавшая Рания Дриди – журналист. В момент ее избиения «мало что понимал вообще».

Напомним, репортер пострадала в Петербурге во время прямого эфира вечером 25 августа. Она работала около стихийного мемориала, возникшего на месте бывшего «ЧВК Вагнер Центра».

Мужчина ворвался в кадр, потребовал, чтобы она говорила по-русски, и ударил женщину. Та попала в Александровскую больницу с сотрясением мозга и травмой головы. Агрессора спустя два дня задержали в Петрозаводске. // фото, видео: МВД России