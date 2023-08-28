28 августа 2023, 15:05
Часть Петрозаводска осталась без электричества из-за аварии
В столице Карелии ведутся восстановительные работы на сетях
Сегодня в 14:20 в Петрозаводске пропало электричество в домах на некоторых улицах. Об этом сообщает ЕДДС.
Из-за повреждения на сетях без света остались люди на Первомайском и Октябрьском проспектах, на улицах Кондопожской, Ленинградской, Московской. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus