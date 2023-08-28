Женщина в Кеми приревновала друга к молодой сопернице и изувечила ее

Женщина в Кеми напала на соперницу в ресторане, повалила на пол, оттаскала за волосы и избила. Ее судили и приговорили к условному сроку. Через год дама подала ходатайство о снятии судимости, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года – пьяная женщина была со знакомым в увеселительном заведении и приревновала его к юной особе. Она схватила девушку за волосы, , повалила на пол и нанесла удары. Здоровью потерпевшей был причинен вред средней тяжести.

Суд в январе этого года признал ее виновной и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Когда этот срок завершился, осужденная подала ходатайство об отмене условного осуждения и снятии судимости.

Суд решил, что она исправилась – не привлекалась к административной ответственности, не нарушала порядок условного осуждения, встала на учет в агентство занятости. Суд отменил условное осуждение и снял судимость. // фото: krakenimages/ freepik.com