Велосипедиста очень жестко сбили в Петрозаводске

Вечером в субботу, 19 августа, в Петрозаводске на улице Мелентьевой произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости снес велосипедиста, пересекавшего дорогу. После удара пострадавший пролетел несколько метров.

Велосипедист не смог самостоятельно подняться на ноги. // Фото: скриншот видео Sampo.ru