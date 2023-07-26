Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Режиссер Михаил Мамедов умер на 72 году жизни в Москве. О смерти заслуженного деятеля искусств сообщили СМИ со ссылкой на телеграм-канал Shot. Сообщается, что Мамедов пришел на прием к врачу в поликлинику, ему стало плохо.

Мамедов был режиссером театров имени Маяковского и «Театра Луны». Снимал такие фильмы и сериалы, как «Паутина-1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей – 8. Карта смерти», «Такова жизнь» и другие. // фото parth_natani