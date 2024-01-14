Умер пострадавший в ДТП поэт Лев Рубинштейн

В возрасте 76 лет скончался поэт, эссеист, журналист и общественный деятель Лев Рубинштейн. О его смерти сообщила дочь.

8 января мужчину сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Рубинштейн начал заниматься поэзией в 1960-х. Вместе с Дмитрием Приговым и Всеволодом Некрасовым считается одним из основоположников московского концептуализма в литературе.

Под влиянием работы с библиотечными карточками с середины 1970-х годов создал собственный жанр «картотеки». Был лауреатом премии Андрея Белого, премии «НОС (Новая словесность)» за книгу «Знаки внимания». // фото freepik.com/ mdjaff