Мужчина наловил рыбы почти на миллион и попал под уголовную статью

Жителя Прионежского района признали виновным в незаконной добыче рыбы.

Осенью 2022 года он сетями ловил рыбу в Онежском озере. Он поймал 19 судаков и более 20 запрещенных к вылову рыб породы «лосось» и «кумжи». В прокуратуре указали на то, что рыбак причинил ущерб на более чем 900 тысяч.

Житель Карелии ущерб возместил в полном объеме. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Также у рыбака конфисковали катер, лодочный мотор, эхолоты и навигатор. // фото «Петрозаводск говорит»