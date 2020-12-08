Умер последний министр обороны СССР

Ушел из жизни последний министр обороны Советского Союза Евгений Шапошников. Об этом сообщают «Известия».

Шапошникову было 78 лет. Он занимал должность министра обороны СССР с августа по декабрь 1991 года. В том же году он получил звание маршала авиации.

После развала СССР Шапошников занимал должности секретаря Совета безопасности России, главы «Аэрофлота», помощника президента РФ по вопросам развития авиации и космонавтики и другие. Фото РИА Новости