08 декабря 2020, 18:48
Россия

Умер последний министр обороны СССР

Евгений Шапошников скончался в возрасте 78 лет

Ушел из жизни последний министр обороны Советского Союза Евгений Шапошников. Об этом сообщают «Известия».

Шапошникову было 78 лет. Он занимал должность министра обороны СССР с августа по декабрь 1991 года. В том же году он получил звание маршала авиации.

После развала СССР Шапошников занимал должности секретаря Совета безопасности России, главы «Аэрофлота», помощника президента РФ по вопросам развития авиации и космонавтики и другие. Фото РИА Новости

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