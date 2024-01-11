11 января 2024, 16:56
Происшествия

Умер один из создателей вакцины «Спутник V»

Борис Народицкий разрабатывал платформу, на основе которой сделана вакцина против коронавируса

Скончался один из создателей вакцины против коронавирусной инфекции. Борису Народицкому было 82.

О смерти разработчика платформы, на которой сделана вакцина «Спутник V», сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Народицкий скончался 10 января. Прощание пройдет в субботу. // фото freepik.com

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вакцина
спутник v
Борис Народицкий