Умер один из создателей вакцины «Спутник V»

Скончался один из создателей вакцины против коронавирусной инфекции. Борису Народицкому было 82.

О смерти разработчика платформы, на которой сделана вакцина «Спутник V», сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Народицкий скончался 10 января. Прощание пройдет в субботу. // фото freepik.com