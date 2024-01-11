11 января 2024, 16:56
Умер один из создателей вакцины «Спутник V»
Борис Народицкий разрабатывал платформу, на основе которой сделана вакцина против коронавируса
Скончался один из создателей вакцины против коронавирусной инфекции. Борису Народицкому было 82.
О смерти разработчика платформы, на которой сделана вакцина «Спутник V», сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Народицкий скончался 10 января. Прощание пройдет в субботу. // фото freepik.com