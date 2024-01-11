Кипяток из разорвавшейся батареи затопил квартиры в бараке в Сегеже

Коммунальное ЧП произошло в аварийном двухэтажном деревянном доме в переулке Кирова, 1, в Сегеже.

В одной из квартир в морозы лопнула батарея, кипяток хлынул и затопил квартиры. Пострадала мебель, техника, в одной квартире обвалился потолок. О непростой ситуации, в которой оказались жильцы, в основном пожилые люди, в соцсети рассказал депутат Петросовета Андрей Рогалевич.

В аварийном бараке нет управляющей компании. По словам депутата, в подъезде дома аварийные службы разворотили полы, восстанавливать систему отопления некому.

Представители районной администрации сообщили, что в домах, где жильцы отказались от УК, не могут рассчитывать на помощь сантехнических участков УК в случае необходимости.

«Чтобы устранить проблемы на внутренних сетях домов без управления администрация разыскивает организации, которые согласятся в порядке очередности выполнить необходимые работы»,

- сообщили представили администрации. По их мнению, большая часть аварийных ситуаций происходит по тому, что квартиры собственников брошены, в них прорывает стояк, лопается смеситель, или открыта форточка, контактов людей нет, как и доступа в квартиры.

В администрации добавили, что в квартире в доме в переулке Кирова прорвало стояк, аварийная служба перекрыла систему: «В настоящее время в доме проводятся работы по восстановлению систем отопления». О результате работ чиновники пообещали известить не позднее 12 января. // фото скриншот видео с VK-страницы Андрея Рогалевича