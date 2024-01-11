Громкое дело о коррупции рассмотрят в Петрозаводском горсуде

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора отдела по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора. Его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.

По версии следователей, осенью 2022 года высокопоставленный чиновник через посредников требовал от руководства коммерческой организации взятку в размере шести миллионов рублей.

«Деньги предназначались за оказание содействия в успешном получении разрешения на допуск в эксплуатацию электропринимающей установки на территории будущего пеллетного завода в Петрозаводске»,

- сказано в сообщении прокуратуры.

Представители юрлица не согласились и обратились в правоохранительные органы. В феврале 2023 года при передаче взятки посредников и обвиняемого задержали.

После вручения копии обвинительного заключения дело направят на рассмотрение в Петрозаводский городской суд. // фото «Петрозаводск говорит»