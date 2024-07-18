Умер недоношенный младенец, которого спасали карельские медики

Умер младенец, родившийся преждевременно с весом 800 граммов. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Несмотря на все усилия врачей республиканского перинатального центра, спасти малыша, появившегося на свет недоношенным 15 июля, не удалось.

«Потеря новорожденного – это огромная трагедия не только для родителей, но и для медиков, для общества в целом. В такие минуты хочется помолчать…»,

– написал чиновник.

Напомним, что десятки людей были вовлечены в эту историю. Малыш появился на свет в Кеми на 26-й неделе беременности. Для его транспортировки в Петрозаводск открыли перекрытую трассу. Ребенка трижды доставали с того света во время переезда в столицу Карелии. // Фото: unsplash.com / Parth Natani