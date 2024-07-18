Бензин всех марок дорожает в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на топливо в республике за неделю с 9 по 15 июля. Информация представлена на официальном сайте ведомства.

Так, бензин марок АИ-98 и выше подорожал за неделю на 0,4%, марки АИ-92 – на 0,3%, АИ-95 – на 0,2%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,1%.

Мониторинг цен постоянно ведется специалистами в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt