Ради спасения 800-граммового новорожденного открыли перекрытую трассу

Жительница Кеми, находясь на последних сроках беременности, обратилась к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия. Медицинские специалисты осмотрели 40-летнюю женщину, ожидающую третьего ребенка, и сообщили о ее состоянии акушеру-гинекологу из перинатального центра Карелии. Доктор приняла решение о необходимости срочной транспортировки пациентки в центр.

Вертолет отправился за женщиной, однако по пути медики узнали, что она уже родила, несмотря на отсутствие предпосылок к этому. Роды произошли на 26 неделе беременности, и на свет появился мальчик весом 800 граммов. По словам главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова, новорожденный нуждался в респираторной терапии, так как его легкие были еще не готовы к самостоятельной работе. Роды произошли преждевременно.

Для помощи врачам в Кеми направили специалистов из Беломорской ЦРБ. Однако путь в Кемь был закрыт - 50 километров дороги находились на ремонте. «

- Я немедленно связался с руководителем строительного управления АО "ВАД", чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобиля с нашими медиками. Он организовал все на высшем уровне,

- отметил Охлопков.

Первый автомобиль успешно прибыл на место. Малыша трижды реанимировали. Чтобы поддержать специалистов, борющихся за жизнь младенца, была отправлена бригада из перинатального центра на реанимобиле. Дорогу также держали открытой для этого транспортного средства.

Вертолет, ожидавший в Кеми, не смог взлететь из-за технических неполадок.

- Мы связались с заместителем министра транспорта Карелии Юлией Ивановной Мизинковой для решения технических вопросов ночного вылета. Она оперативно урегулировала все проблемы,

- сообщил министр.

В результате через 12 часов младенец оказался в республиканском перинатальном центре. Его состояние остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Глава Минздрава заверил, что врачи делают все возможное для выздоровления мальчика. Он также выразил благодарность всем, кто принял участие в разрешении этой сложной ситуации. // фото: unsplash.com