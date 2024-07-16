16 июля 2024, 14:46
Общество

Сломанную вандалами пляжную беседку снесут в Суоярви

Власти Суоярви запретили доступ к опасной беседке

Доступ к расположенной на пляже в Суоярви беседке закрыли. Она находится в аварийном состоянии, сообщили в администрации городского округа.

Беседку на Набережной улице разрушили неизвестные вандалы, они неоднократно повреждали несущие конструкции.

Поэтому власти решили демонтировать опасный объект, а пока огородили его и запретили заходить внутрь. // фото: администрация Суоярви

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Метки: 
новости Карелии
Суоярви
беседка
вандалы