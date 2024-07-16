16 июля 2024, 14:46
Сломанную вандалами пляжную беседку снесут в Суоярви
Власти Суоярви запретили доступ к опасной беседке
Доступ к расположенной на пляже в Суоярви беседке закрыли. Она находится в аварийном состоянии, сообщили в администрации городского округа.
Беседку на Набережной улице разрушили неизвестные вандалы, они неоднократно повреждали несущие конструкции.
Поэтому власти решили демонтировать опасный объект, а пока огородили его и запретили заходить внутрь. // фото: администрация Суоярви