Определили подрядчика на автобусный маршрут №30 в Петрозаводске

В результате конкурса в Петрозаводске определили подрядчика, который будет перевозить горожан по автобусному маршруту № 30. Это муниципальное предприятие «Городской транспорт», с которым подпишут соглашение на следующей неделе, сообщили в мэрии.

- Это стало возможным благодаря помощи республиканского правительства – нашему предприятию передали 14 автобусов, которые в августе выйдут на новый маршрут,

- рассказала мэр Инна Колыхматова.

Он свяжет СКЗ, Сулажгору, Первомайский, Центр, Перевалку и Кукковку. Вместе с Минтрансом республики городские власти сейчас прорабатывают возможность изменения пригородных маршрутов. Хотят сделать так, чтобы автобусы заезжали в отдаленные районы города.

С сегодняшнего дня пригородные автобусы ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» будут высаживать и забирать пассажиров на городских остановках:

- остановочный пункт в районе проезда Автолюбителей (остановка «Автотехцентр СТК»);

- остановочный пункт в районе совхоза Тепличный (остановка «с/х Тепличный»);

- остановочный пункт в районе поворота на Птицефабрику (остановка «Нефтебаза»);

- остановочный пункт в районе поворота на Сулажгорский кирпичный завод (остановка «развилка СКЗ»). // фото: администрация Петрозаводска