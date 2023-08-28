Умер известный в Карелии учитель и краевед Александр Костин

Ушел из жизни Александр Костин, пудожский учитель, краевед, человек огромного трудолюбия, большой эрудиции и доброго сердца, настоящий интеллигент.

Уроженец Кондопожского района, он молодым приехал в Пудож да так тут и остался. Эта земля давала ему силы. Здесь он делал свои краеведческие открытия, написал около 300 статей, исследований, материалов о рыбной ловле, о кухне пудожан, о язычестве и христианстве, об образовании, о топонимии, даже об НЛО и снежном человеке… Он издал девять книг, в том числе «Книгу рекордов Пудожа», которую дополнял и переиздавал несколько раз.

Впрочем, он и сам установил немало рекордов. Как-то к юбилею сотрудники Пудожского краеведческого музея решили посчитать личные достижения Александра Григорьевича Костина и сбились со счета. Он был участником всех краеведческих «Кораблевских чтений», 32 года руководил вечерней школой, создал в Пудоже шахматный клуб «Гамбит» и более сорока лет возглавлял его. Более 300 ребят обучились игре в шахматы под его руководством. А еще увлекался резьбой по дереву и проводил мастер-классы для всех желающих, был удачливым рыбаком, на даче выращивал всевозможные овощи, любил пешие прогулки. Кстати, в юности пешком преодолел Кавказский хребет...

В прошлом номере газеты мы опубликовали его материал об истории пчеловодства в Пудожском районе, написанный с глубоким погружением в историю, знанием дела, обобщениями, выводами, при этом просто, с долей юмора. Он, уже тяжело болевший, откликнулся на просьбу, прислал этот материал. Мы говорили о следующих публикациях, а сегодня пришло сообщение, что он ушел навсегда…

Коллектив редакции газеты «ТВР-Панорама» и сайта «Петрозаводск говорит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Григорьевича. Его будет не хватать нам всем. // Фото Натальи Ефремовой