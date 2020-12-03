Умер Илья Шегельман

Ушел из жизни заслуженный тренер России Илья Шегельман. Ему было 76 лет. О кончине известного жителя республики сообщил официальный Telegram-канал правительства Карелии «Карельские лайки».

Шегельман ушел из жизни в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Причины его смерти не сообщаются.

Илья Шегельман родился 20 ноября 1944 года. Являлся членом-корреспондентом Российской инженерной академии, профессором, доктором технических наук. Был заслуженным тренером России по самбо. Активно продвигал этот вид спорта в Карелии. Фото rk.karelia.ru