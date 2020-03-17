Умер Эдуард Лимонов

Федеральные СМИ сообщили сегодня о смерти 77-летнего писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова. В частности, РИА Новости сообщило о кончине Лимонова со ссылкой на депутата Госдумы и главного редактора журнала «Юность» Сергея Шаргунова.

Депутат написал о смерти автора романа «Это я — Эдичка» в своем «Фейсбуке».

По данным «Медузы», ссылающейся на Mash, Лимонов умер из-за осложнений после операции.

Фото: 5-tv.ru