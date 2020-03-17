Россиян предупредили о мошенниках, паразитирующих на коронавирусе

Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые пытаются воспользоваться ситуацией с коронавирусом и обогатиться на этом.

Сообщается, что пользователям приходит рассылка с фейковой информацией и ложными рекомендациями по профилактике заболевания. Цель тех, кто массово отправляет сообщения, в том числе и от имени Всемирной организации здравоохранения, вовсе не благая и просветительская, как может показаться. Таким способом злоумышленники пытаются собрать персональные данные, в том числе ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и другое.

Затем полученные данные используются для создания баз спамеров, вирусного заражения устройств или, например, кражи платежных сведений, передает «Интерфакс».

Россиянам рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать прикрепленные файлы в письмах и пользоваться проверенными ресурсами. Также пользователей просят с осторожностью вводить данные своих банковских карт при покупках в Интернете. Перед вводом данных убедиться в подлинности сайта, обратив внимание на его название в адресной строке.