Умер бывший министр российского правительства

Ушел из жизни бывший министр печати России Сергей Грызунов. О смерти экс-чиновника сообщает «Коммерсант».

Грызунов был профессором кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений, кандидатом исторических наук. В 1994-1995 годах он был министром печати России.

Скончавшемуся экс-министру было 75 лет. Причина его смерти не уточняется. © «Петрозаводск говорит»