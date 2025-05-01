01 мая 2025, 12:01
Умер бывший министр российского правительства
Экс-министр печати Сергей Грызунов скончался в возрасте 75 лет
Фото: unsplash.com / Meghna R
Ушел из жизни бывший министр печати России Сергей Грызунов. О смерти экс-чиновника сообщает «Коммерсант».
Грызунов был профессором кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений, кандидатом исторических наук. В 1994-1995 годах он был министром печати России.
Скончавшемуся экс-министру было 75 лет. Причина его смерти не уточняется. © «Петрозаводск говорит»