Россиянам назвали самый вредный алкоголь к шашлыку

Эндокринолог Галина Смирнова рассказала о том, какой алкоголь не стоит пить при употреблении шашлыка. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Врач объяснила, что некоторые виды спиртных напитков в сочетании с жирным мясом могут нанести особо тяжелый удар по организму. Она рекомендовала не употреблять с шашлыком сладкие и газированные напитки - пиво, шампанское, коктейли с газировкой.

«В сочетании с жирным мясом такие напитки создают повышенную нагрузку на желудок. Организм вынужден одновременно переваривать тяжелую белково-жировую пищу и нейтрализовать алкоголь, что затрудняет работу ферментов»,

- сказала специалист.

Из-за этого пища дольше задерживается в ЖКТ, усиливается чувство тяжести, объяснила медик. При этом печень перенаправляет ресурсы на расщепление этанола, а жиры и углеводы из еды не успевают вовремя переработаться. Из-за этого возможны острые сбои в работе поджелудочной железы, добавила Смирнова. © «Петрозаводск говорит»