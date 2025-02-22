Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский»

Умер известный российский актер театра и кино Олег Юдин. О его смерти сообщает РБК.

Артисту было 62 года. Причина его смерти не уточняется. «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», - рассказал знакомый актера Дмитрий Толмачев.

Олег Юдин принял участие во множестве фильмов и сериалов. Широкому кругу зрителей он известен по ролям в таких проектах как «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Плевако», «Скорая помощь», «Молодежка», «Москва. Три вокзала» и других. // Фото: unsplash.com / Prateek Gautam