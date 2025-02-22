Трое детей погибли в страшном пожаре в российском городе

В Курганской области трое маленьких детей погибли на пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным источника, трагедия произошла сегодня в городе Шадринск. Огонь вспыхнул, когда в доме находились пятеро детей без присмотра взрослых. Отец семейства был на работе, а мать вышла в магазин.

Семилетняя девочка смогла вытащить из огня четырехмесячного брата. Остальных детей спасти она уже не успела. На пожаре погибли четырехлетние близнецы и трехлетний ребенок.

Для ликвидации возгорания были привлечены 37 спасателей и 15 единиц техники. // Фото МЧС