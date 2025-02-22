Младшеклассница пыталась покончить с собой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка пыталась уйти из жизни. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ученица четвертого класса была обнаружена прохожими недалеко от шестиэтажного дома, в котором девочка живет с родителями. Ребенка экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные ушибы и ссадины по всему телу, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

По данным следствия, ребенок пытался совершить суицид. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. // Фото «Петрозаводск говорит»