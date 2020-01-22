Умер актер из сериалов «Универ» и «Марш Турецкого»

Актер Данила Перов умер на 52-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра «Содружество актеров Таганки». Перов был единственным сыном народной артистки России Раисы Рязановой. Причиной смерти назван оторвавшийся тромб.

Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом,

- говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Перов родился 9 ноября 1968 года. Окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре «МодернЪ», с 1994 года - в театре «Содружество актеров Таганки». Известен по фильмам «Марка страны Гонделупы», «Посейдон» спешит на помощь», сериалам «Марш Турецкого» и «Универ».