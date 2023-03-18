Умер актер из сериалов «Остаться в живых» и «Прослушка»

Ушел из жизни популярный американский актер Лэнс Реддик. Артисту было 60 лет. О его смерти сообщает издание Variety.

Тело актера было найдено в его доме в Лос-Анджелесе 17 марта. Причина смерти Реддика не называется, при этом указывается, что криминальной составляющей в ней нет.

Актер снялся во многих известных фильмах и сериалах. Среди них - «Джон Уик», «Остаться в живых», «Прослушка». // Фото: Getty Images