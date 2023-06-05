05 июня 2023, 15:57
Умер актер из российских сериалов Андрей Торхов
Актер из сериалов «След» и «Законы улиц» ушел из жизни в 67 лет
Ушел из жизни российский актер Андрей Торхов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рязанский ТЮЗ, в котором служил артист.
Торхову было 67 лет. Причины его смерти не раскрываются.
Широкому кругу зрителей Андрей Торхов был известен благодаря своим ролям в фильмах и сериалах. Он участвовал в таких проектах, как «След», «Законы улиц», «Огни большого города», «Как выйти замуж за миллионера» и других. Фото : Театр на Соборной