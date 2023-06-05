05 июня 2023, 13:23
Россия

Киллер расстрелял бизнесмена в Санкт-Петербурге

В Северной столице расследуется убийство 47-летнего главы строительной фирмы

В Санкт-Петербурге утром 5 июня был убит директор строительной фирмы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, 47-летний бизнесмен приехал к 9 утра на совещание на Глухарскую улицу. К нему подошел мужчина в строительной одежде и выстрелил не менее семи раз из пистолета. Потерпевший умер на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По одной из версий, убийство могло быть заказным. // Фото: скриншот видео СУ СК по Санкт-Петербургу

Обсудить
Метки: 
Санкт-Петербург
Убийство
следственный комитет
бизнесмен
Строительство