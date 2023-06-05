Киллер расстрелял бизнесмена в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге утром 5 июня был убит директор строительной фирмы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, 47-летний бизнесмен приехал к 9 утра на совещание на Глухарскую улицу. К нему подошел мужчина в строительной одежде и выстрелил не менее семи раз из пистолета. Потерпевший умер на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По одной из версий, убийство могло быть заказным. // Фото: скриншот видео СУ СК по Санкт-Петербургу