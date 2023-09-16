Умер актер из популярных российских сериалов

Скончался российский актер Вячеслав Гришечкин, известный по своим ролям в популярных сериалах. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что неделю назад артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Врачам не удалось спасти актера. 15 сентября его не стало.

Вячеслав Гришечкин получил популярность благодаря ролям в сериалах «Солдаты», «Бригада», «Счастливы вместе», «Каменская». // Фото: unsplash.com / Parth Natani