Популярный препарат пропал из российских аптек

Из российских аптек пропал антидепрессант «Прозак». О нехватке популярного препарата пишет РБК.

Так, в Москве 16 сентября лекарство было доступно лишь в четырех из 2,4 тысячи аптек. В Санкт-Петербурге препарат есть в двух из 1,3 тысячи аптек. В Казани и Новосибирске антидепрессант найти в принципе невозможно.

Как рассказали сотрудники аптек, на складах «Прозака» нет. Последние поставки производились в июне. У поставщиков лекарства тоже нет. // Фото: unsplash.com / Volodymyr Hryshchenko