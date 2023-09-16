16 сентября 2023, 09:43
Популярный препарат пропал из российских аптек
В аптеках страны зафиксировали нехватку антидепрессанта «Прозак»
Из российских аптек пропал антидепрессант «Прозак». О нехватке популярного препарата пишет РБК.
Так, в Москве 16 сентября лекарство было доступно лишь в четырех из 2,4 тысячи аптек. В Санкт-Петербурге препарат есть в двух из 1,3 тысячи аптек. В Казани и Новосибирске антидепрессант найти в принципе невозможно.
Как рассказали сотрудники аптек, на складах «Прозака» нет. Последние поставки производились в июне. У поставщиков лекарства тоже нет. // Фото: unsplash.com / Volodymyr Hryshchenko